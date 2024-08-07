Єврокомісія про події у Курській області РФ: Україна має право захищатися

США заявили, що сконтактують із Києвом, аби "краще зрозуміти ситуацію".

Європейська комісія прокоментувала події останніх днів у Курській області Росії, де тривають бої, передає "Суспільне".

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано сказав, що відповідно до міжнародного права Україна "має законне право захищатися, зокрема, завдаючи ударів по агресору на його території".

"ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності", — сказав Стано.

Тим часом США наголосили, що не змінили свою політику щодо дозволу Україні використовувати американську зброю по території РФ. Таку заяву зробив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Кірбі, передає Bloomberg.

Кірбі сказав, що офіційні особи Штатів "зв'яжуться з українськими колегами, аби краще зрозуміти ситуацію".