Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільних в Антонівці (оновлено)

В Антонівці Херсонської області російські окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільних, які перебували на вулиці.

Оновлення. За інформацією Херсонської ОВА, відомо про ще одного постраждалого через удар російського дрона по Антонівці.

До лікарні доставили 46-річного чоловіка, який дістав контузію, вибухову травму, уламкове поранення черева та ноги.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Унаслідок ворожої атаки 46-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення черева. У 56-річного чоловіка діагностували вибухову травму, поранення стегна й кисті.

Бригада “швидкої” доставила потерпілих до лікарні для надання меддопомоги.