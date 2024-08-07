Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільних в Антонівці (оновлено)

В Антонівці Херсонської області російські окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільних, які перебували на вулиці.
Оновлення. За інформацією Херсонської ОВА, відомо про ще одного постраждалого через удар російського дрона по Антонівці.
До лікарні доставили 46-річного чоловіка, який дістав контузію, вибухову травму, уламкове поранення черева та ноги.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Унаслідок ворожої атаки 46-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення черева. У 56-річного чоловіка діагностували вибухову травму, поранення стегна й кисті.
Бригада “швидкої” доставила потерпілих до лікарні для надання меддопомоги.
- Російська армія за 6 серпня вбила в Херсонській області одну людину, 16 поранила.