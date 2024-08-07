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Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільних в Антонівці (оновлено)

Ворог продовжує терор Херсонської області.

Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільних в Антонівці (оновлено)
Фото: Google Maps

В Антонівці Херсонської області російські окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільних, які перебували на вулиці.

Оновлення. За інформацією Херсонської ОВА, відомо про ще одного постраждалого через удар російського дрона по Антонівці. 

До лікарні доставили 46-річного чоловіка, який дістав контузію, вибухову травму, уламкове поранення черева та ноги. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Унаслідок ворожої атаки 46-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення черева. У 56-річного чоловіка діагностували вибухову травму, поранення стегна й кисті. 

Бригада “швидкої” доставила потерпілих до лікарні для надання меддопомоги.

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