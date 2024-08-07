Франція зверталася до ФБР по допомогу у розслідуванні диверсій на залізниці перед стартом Олімпіади

Поліція Франції зверталася до американського Федерального бюро розслідувань по допомогу у розслідуванні диверсій на залізниці перед стартом Олімпіади, передає Reuters.
Французькі слідчі звернулися до ФБР після того, як медіаорганізації, зокрема, і Reuters, отримали електронного листа, який, на думку поліції, могли надіслати злочинці. У ньому був оприлюднений безладний список скарг, але зловмисники прямо не взяли на себе відповідальність за диверсії.
Лист був підписаний "несподіваною делегацією" і надійшов з адреси riseup.net. Ця адреса належить організації у Сіетлі (США), яка заявляє, що надає "комунікаційні та комп'ютерні ресурси союзникам, які ведуть боротьбу з капіталізмом та іншими формами гноблення".
Тому французька поліція звернулася до ФБР із проханням натиснути на цю організацію, щоб та встановила особу власника облікового запису.
У ФБР відмовилися від коментарів на цю тему.
- 26 липня вранці за кілька годин до церемонії відкриття Олімпіади у Франції на Атлантичній, Північній та Східній швидкісних магістралях залізниці було зафіксовано три пожежі. Залізнична компанія заявила про те, що стала жертвою "масованої атаки".
- Міністр внутрішніх справ Джеральд Дерманен заявив, що Франція схиляється до ймовірності того, що ультраліві екстремісти стоять за диверсією на залізниці. Згодом одну особу арештували.
- Згодом у країні стався новий раунд диверсій. Цього разу ‒ проти операторів зв’язку. Кабелі були перерізані на півдні Франції, також саботували установки поблизу Люксембурга та Парижа.