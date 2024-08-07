Франція зверталася до ФБР по допомогу у розслідуванні диверсій на залізниці перед стартом Олімпіади

З'ясувалося, що зловмисники можуть базуватися у США.

Поліція Франції зверталася до американського Федерального бюро розслідувань по допомогу у розслідуванні диверсій на залізниці перед стартом Олімпіади, передає Reuters.

Французькі слідчі звернулися до ФБР після того, як медіаорганізації, зокрема, і Reuters, отримали електронного листа, який, на думку поліції, могли надіслати злочинці. У ньому був оприлюднений безладний список скарг, але зловмисники прямо не взяли на себе відповідальність за диверсії.

Лист був підписаний "несподіваною делегацією" і надійшов з адреси riseup.net. Ця адреса належить організації у Сіетлі (США), яка заявляє, що надає "комунікаційні та комп'ютерні ресурси союзникам, які ведуть боротьбу з капіталізмом та іншими формами гноблення".

Тому французька поліція звернулася до ФБР із проханням натиснути на цю організацію, щоб та встановила особу власника облікового запису.

У ФБР відмовилися від коментарів на цю тему.