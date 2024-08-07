Греко-римська боротьба: Насібов спробує вибороти на Олімпіаді "золото", а Беленюк - "бронзу"

Українець Парвіз Насібов після півфінальної сутички на Олімпійських іграх-2024.

На Олімпійських іграх у Парижі спортсмен збірної України Парвіз Насібов боротиметься за "золото" фіналу з греко-римської боротьби, передає "Суспільне".

У категорії до 67 кг Насібов здолав чинного віцечемпіона світу, азербайджанця Хасрата Джафарова.

Чинний олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк зазнав поразки у півфіналі вагової категорії до 87 кг, тож спробує вибороти "бронзу".

Якщо Насібов виграв три поєдинки поспіль, то Беленюк у першому здолав китайського призера ЧС-2019 Цяня Хайтао, у другому - казахстанця Нурсултана Турсинова, але потім поступився іранцю Алірезі Мохмаді.

Спостерігати за поєдинками українських борців можна буде у четвер, 8 серпня. Суперником Насібова стане іранець Саїд Есмаелі, а Беленюка - переможець першого втішного раунду колумбієць Карлос Муньйос і поляк Аркадіуш Кулинич.