У Парижі знову скасували олімпійські тренування в Сені через забруднення

Це п'яте скасоване тренування з початку Олімпіади.

У Парижі скасували тренування в Сені перед змаганнями із плавання на відкритій воді в межах Олімпійських ігор через забруднення води.

Про це повідомляє AFP, пише “Європейська правда”.

Це п'яте скасоване тренування з початку Олімпійських ігор.

Також через незадовільну якість води на один день перенесли змагання з чоловічого триатлону.

Аби дозволити спортсменам плавати у Сені, влада французької столиці перевіряє два рівні фекальних бактерій у воді: рівень бактерій E. Coli і рівень ентерококів.

У понеділок оргкомітет повідомив, що перед змішаною естафетою триатлоністів поінформували про результати аналізів води, зокрема що в одній з чотирьох контрольних точок лабораторія виявила перевищення нормативних рівнів.

Організатори перенесли чоловічі змагання з триатлону після того, як виявилося, що Сена занадто брудна для спортсменів після сильних злив у тиждень перед відкриттям Олімпіади. Після того жіночий і перенесений чоловічий триатлон все ж вдалося провести.