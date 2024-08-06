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У Парижі знову скасували олімпійські тренування в Сені через забруднення

Це п'яте скасоване тренування з початку Олімпіади.

У Парижі знову скасували олімпійські тренування в Сені через забруднення
Люди плавають у річці Сена
Фото: EPA/UPG

У Парижі скасували тренування в Сені перед змаганнями із плавання на відкритій воді в межах Олімпійських ігор через забруднення води.

Про це повідомляє AFP, пише “Європейська правда”.

Це п'яте скасоване тренування з початку Олімпійських ігор. 

Також через незадовільну якість води на один день перенесли змагання з чоловічого триатлону.

Аби дозволити спортсменам плавати у Сені, влада французької столиці перевіряє два рівні фекальних бактерій у воді: рівень бактерій E. Coli і рівень ентерококів.

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У понеділок оргкомітет повідомив, що перед змішаною естафетою триатлоністів поінформували про результати аналізів води, зокрема що в одній з чотирьох контрольних точок лабораторія виявила перевищення нормативних рівнів. 

Організатори перенесли чоловічі змагання з триатлону після того, як виявилося, що Сена занадто брудна для спортсменів після сильних злив у тиждень перед відкриттям Олімпіади. Після того жіночий і перенесений чоловічий триатлон все ж вдалося провести.

  • 17 липня мер Парижу Анн Ідальго зробила заплив у Сені, аби показати, що вода у річці достатньо чиста для проведення змагань на відкритому повітрі під час Олімпійських ігор.
  • Плавання у річці було заборонено протягом понад століття. На її очищення витратили 1,4 мільярда євро. Водночас тести на початку липня показали, що рівень стічних вод у річці є вищим дозволеного. Якщо під час Ігор падатимуть сильні дощі змагання з плавання в тріатлоні скасують, а перегони з марафонського плавання перенесуть на Морський стадіон Вер-сюр-Марн у регіоні Великого Парижа.
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