У Парижі знову скасували олімпійські тренування в Сені через забруднення

У Парижі скасували тренування в Сені перед змаганнями із плавання на відкритій воді в межах Олімпійських ігор через забруднення води.
Про це повідомляє AFP, пише “Європейська правда”.
Це п'яте скасоване тренування з початку Олімпійських ігор.
Також через незадовільну якість води на один день перенесли змагання з чоловічого триатлону.
Аби дозволити спортсменам плавати у Сені, влада французької столиці перевіряє два рівні фекальних бактерій у воді: рівень бактерій E. Coli і рівень ентерококів.
У понеділок оргкомітет повідомив, що перед змішаною естафетою триатлоністів поінформували про результати аналізів води, зокрема що в одній з чотирьох контрольних точок лабораторія виявила перевищення нормативних рівнів.
Організатори перенесли чоловічі змагання з триатлону після того, як виявилося, що Сена занадто брудна для спортсменів після сильних злив у тиждень перед відкриттям Олімпіади. Після того жіночий і перенесений чоловічий триатлон все ж вдалося провести.
- 17 липня мер Парижу Анн Ідальго зробила заплив у Сені, аби показати, що вода у річці достатньо чиста для проведення змагань на відкритому повітрі під час Олімпійських ігор.
- Плавання у річці було заборонено протягом понад століття. На її очищення витратили 1,4 мільярда євро. Водночас тести на початку липня показали, що рівень стічних вод у річці є вищим дозволеного. Якщо під час Ігор падатимуть сильні дощі змагання з плавання в тріатлоні скасують, а перегони з марафонського плавання перенесуть на Морський стадіон Вер-сюр-Марн у регіоні Великого Парижа.