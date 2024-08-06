Олімпіада-2024. День 11. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні українці не беруть участі у медальних змаганнях.

15:10. Учора ми пропустили дещо справді важливе! Як ви знаєте, представниця Бразилії Ребета Андраде стала олімпійською чемпіонкою зі спортивної гімнастики у вільних вправах. Друге й третє місця посіли відповідно американки Сімона Байлз (!) та Джордан Чайлз. Гляньте на ось цю світлину з нагородження! У цьому фактично й уся сутність Олімпійських ігор, на яких, на щастя, немає місця представникам країн-агресорок. Потужно!

This is everything. pic.twitter.com/FrXz7wWtQg — The Olympic Games (@Olympics) August 5, 2024

15:00. Черговий шедевр на Олімпіаді у Парижі! Вершники готові продемонструвати клас!

Le soleil se lève et illumine la ville du Roi Soleil qui accueille les Jeux Olympiques 🐎

Quel meilleur endroit que le parc du Château de Versailles pour accueillir les meilleurs cavaliers du monde pour un spectacle splendide au coeur de l'histoire ✨



📸 #Paris2024 / Chrlyg -… pic.twitter.com/QUzyTJK1CM — Paris 2024 (@Paris2024) August 6, 2024

14:45. У професійному спорті все вирішують соті секунди! Український скелелаз Ярослав Ткач поступився французу Бассі Мавему у чвертьфіналі змагань зі скелелазіння на швидкість! Різниця у фініші склала 0.01 (!) секунди!

14:30. Невтішні новини з олімпійських стадіонів! 20-річний Артур Фельфнер не зміг потрапити до 12-ти кращих у метанні списа, тому завершив виступи на Олімпіаді. Думаємо, що наступного разу українець зможе відігратися й продемонструє свій клас!

14:10. Українська борчиня вільного стилю Оксана Лівач завершила змагання за золоті медалі Олімпійських ігор. В 1/8 фіналу вона перемогла представницю Узбекистану Актенге Кевнімжаєву. У наступному раунді Оксана зазнала поразки від Вінеш Пхегот (5:7) з Індії. Українка може потрапити у втішні сутички, якщо її кривдниця пройде до фіналу змагань.

13:50. Браво, дівчата! Українська каное-двійка Людмила Лузан – Анастасія Рибачок фінішувала другою у кваліфікації з веслування на дистанції 500 метрів та пройшла до півфіналу змагань. Українки випередили усіх, окрім Китаю.

Фото: EPA/UPG Змагання каное-двійок з веслування на 500 метрів на Олімпійських іграх-2024.

13:30. Нарешті ми змагалися у скелелазінні На жаль, Євгенія Казбекова фінішувала четвертою у першій частині півфіналу Олімпіади.

13:00. Українська чоловіча четвірка з веслування на байдарках фінішувала четвертою у заїзді на 500 метрів та пройшла до чвертьфіналу. Україна вперше за 28 років представлена у чоловічій байдарці-четвірці.

Вітаємо, друзі! Сьогодні на Олімпійських іграх стартують українські веслувальни!