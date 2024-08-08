Президент Ірану: Ізраїль повинен прийняти перемир'я в Газі, щоб заспокоїти регіон

Він заявив, що США та західні країни "повинні переконати цей режим припинити геноцид і напади в Газі".

Президент Ірану Масуд Пезешкіян вважає, що США і Європа повинні закликати Ізраїль прийняти припинення вогню у Смузі Гази, щоб зменшити напруженість на Близькому Сході. Про це він заявив у розмові зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, пише Bloomberg з посиланням на Єлисейський палац.

Видання зазначає, що така заява “натякає на дипломатичний шлях до деескалації, у той час як Ізраїль готується до помсти Тегерана через вбивство лідера ХАМАСу”.

Цей заклик став останнім у серії дипломатичних заходів західних і арабських держав, спрямованих на те, щоб Іран стримав свою відповідь. Ізраїль заявив, що може непропорційно відреагувати на будь-який напад з боку Ірану або його проксі-угруповань, таких як Хезболла в Лівані.

“Якщо США та західні країни дійсно хочуть запобігти війні та небезпеці в регіоні, вони повинні переконати цей режим припинити геноцид і напади в Газі та погодитися на припинення вогню”, ‒ сказав Пезешкіян Макрону.

Макрон зазначив зі свого боку, що Іран не повинен мститися Ізраїлю, і попередив, що подальше насильство завдасть довгострокової шкоди перспективам регіональної стабільності.