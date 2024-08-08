Астронавтів, що застрягли на МКС, повернуть додому через півроку

В американському космічному агентстві NASA повідомили, що астронавти Бутч Вілмор та Суні Вільямс можуть повернутися з Міжнародної космічної станції аж у лютому 2025 року.

Як пише Reuters, компанія Boeing так і не змогла гарантувати безпеку повернення на Землю своєї капсули Starliner, яка під час тестового польоту зазнала кількох технічних несправностей. Саме всередині неї Вілмор та Вільямс ще у червні мали вирушити додому.

Якщо зрушень у питанні безпеки польоту не буде упродовж наступного місяця, Starliner доведеться повертати на Землю без екіпажу. А на його місце у лютому 2025 року вирушить Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска. Носій доставить на МКС учасників планової місії і "евакуює" Вілмора та Вільямс.

Для Boeing, яка намагається конкурувати зі SpaceX, такий розвиток подій означатиме серйозний удар по репутації та амбіціях. А для астронавтів - ще аж півроку на орбіті.