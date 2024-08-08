ЗМІ: Іран міг передумати атакувати Ізраїль

Видання Politico з посиланням на двох високопоставлених чиновників у Вашингтоні стверджує, що очікувана атака Ірану на Ізраїль може не відбутися.

Адміністрація Джо Байдена наполегливо посилала сигнали у Тегеран, що удар по союзнику США може призвести до високого ризику прямого зіткнення між двома країнами.

Сполучені Штати також вказували на те, що вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії сталося внаслідок підпільної операції із закладення бомби дистанційної дії. Громадяни Ірану при цьому не постраждали, тож відповідь у вигляді масованого обстрілу не можна вважати виправданою та пропорційною.

За словами чиновників, спершу у Тегерані відмовлялися дослухатися до цих аргументів, проте наразі влада ісламської республіки бачить в них сенс. Попри це, Вашингтон все ж очікує певної реакції з боку Ірану на вбивство Ганії, але вже не обов'язково у формі атаки на Ізраїль.