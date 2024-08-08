До України прибула двопартійна делегація Палати представників США: побувала в Одесі, застала вибухи, зустрілася із президентом

Президент Володимир Зеленський прийняв у Києві двопартійну делегацію Палати представників США.

З американськими конгресменами обговорили захист України від російського терору. Про це президент повідомив у Telegram.

"Ключові акценти – це ППО, порятунок життів українців і зупинка будь-яких спроб Росії подовжити цю війну. Робимо все, щоб якнайшвидше досягти справедливого миру", – сказав він.

Судячи з відео, на зустрічі з Зеленським були чотири конгресмени. До Києва вони відвідували Одесу.

Один із делегатів поділився, що в ніч прибуття до України їх застали вибухи.

"Ми прибули сюди минулої ночі і відчули ці декілька вибухів. Для нас це показало, привідкрило завісу, що ви кожного дня стикаєтеся з набагато більшим масштабом, і тому від імені конгресу я хотів би сказати про важливість пакету оборонного, якого ми вам надали, зокрема в частині 155-мм боєприпасів, а тепер у вас уже F-16. Ми цінуємо вашу дружбу під час цих складних часів, тому що ви на передовій того, що ми вчора могли зрозуміти", – сказав конгресмен.