На кордоні Естонії та РФ сьогодні починає діяти посилений митний контроль

З 8 серпня Естонія вирішила запровадити посилений митний контроль на кордоні з Росією, повідомляє ERR.

Нововведення стосуються всіх прикордонних пунктів на російсько-естонському кордоні – у Нарві, Лухамаа та Койдула.

Як підкреслюють в уряді Естонії, це робиться для того, щоб унеможливити попадання до Росії санкційних товарів.

"Часто місцем призначення у декларації вказують треті країни, але ми цьому не віримо. І практика показує, що на шляху до пункту призначення – який здебільшого знаходиться в країнах Азії – цей товар зупиняється на півдорозі, десь серед російських просторів. Серед таких товарів є багато підозрілих речей – наприклад, предмети військового чи змішаного призначення, та готівка", – заявив міністр фінансів Юрген Лігі.

За його словами, посилений контроль означає, що кожен при виїзді до Росії так чи інакше стикатиметься з представниками естонської держави.

"Якщо говорити про пасажирів, то насамперед це виражатиметься у візуальному контролі та опитуванні. При виникненні підозр вибірково здійснюватиметься додатковий огляд особистих речей аж до огляду за допомогою рентгена", – сказав Лігі.

"Транспорт будемо оглядати так само. При необхідності огляд може бути ґрунтовнішим, аж до залучення рентгена. Що стосується товарів, то в першу чергу перевірятимуться документи. При необхідності також здійснюватиметься додатковий огляд та проводитиметься рентген. У тому числі в деяких випадках може бути мова про розвантаження товару, його відкриття та перерахунок", – підсумував міністр.