Вирубка лісів Амазонки зростає вперше за 15 місяців

У липні вирубали на 33% лісів більше ніж у цьому ж місяців торік.

Вирубка тропічних лісів Амазонії в Бразилії зросла в липні вперше за 15 місяців на тлі страйку екологів, пише DW з посиланням на дані бразильського уряду.

У липні вирубали приблизно 666 квадратних кілометрів території джунглів. Це на 33% більше, ніж 500 квадратних кілометрів, зрубаних у липні торік.

Водночас вирубка лісів скоротилася майже на 46% за останні 12 місяців порівняно з тим же періодом раніше. Було втрачено близько 4300 квадратних кілометрів ‒ це більше, ніж площа Кабо-Верде.

Президент Бразилії Лула да Сілва пообіцяв покласти край вирубці лісів в Амазонії до 2030 року.

В Амазонії, що охоплює майже 40% Південної Америки, вирубування лісів зазвичай пов'язане з розширенням сільського господарства та незаконним видобутком корисних копалин. Це різко зросло за попередника Лули де Сілви, Жаїра Болсонару.

Чому зросла вирубка лісів

Зростання вирубки у липні 2024 року частково пояснюється тим, що у липні 2023 року спостерігалося різке зниження незаконної діяльності у тропічних лісах. Інші причини включають посуху в Амазонії, муніципальні вибори, які відбудуться цього року, і страйк працівників охорони навколишнього середовища, який розпочався у червні. Екологи вимагають кращих зарплат і умов праці як від Головного федерального природоохоронного агентства і Служби парків.