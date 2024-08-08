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Кордон з Росією наразі залишиться закритим, ‒ очільниця МЗС Фінляндії

Водночас питання можуть переглянути восени.

Кордон з Росією наразі залишиться закритим, ‒ очільниця МЗС Фінляндії
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен
Фото: EPA/UPG

Кордон Фінляндії з Росією наразі залишиться закритим.

Про це заявила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен, пише YLE.

“Поки що кордон з Росією залишиться закритим”, – зазначила глава зовнішньополітичного відомства.

Водночас Валтонен припустила, що до розгляду цього питання можуть повернутися восени.

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Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Гельсінкі не готові до відкриття пропускних пунктів на кордоні з Росією.

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