Кордон з Росією наразі залишиться закритим, ‒ очільниця МЗС Фінляндії

Кордон Фінляндії з Росією наразі залишиться закритим.
Про це заявила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен, пише YLE.
“Поки що кордон з Росією залишиться закритим”, – зазначила глава зовнішньополітичного відомства.
Водночас Валтонен припустила, що до розгляду цього питання можуть повернутися восени.
Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Гельсінкі не готові до відкриття пропускних пунктів на кордоні з Росією.
- Парламент Фінляндії у п'ятницю, 12 липня, прийняв закон, який надає прикордонникам право перешкоджати перетину кордону шукачам притулку. Схвалений закон має тимчасовий характер і діятиме впродовж одного року.
- Для виконання закону па пункти пропуску на кордоні з Росією привезли контейнери для співбесід з мігрантами.
- Фінляндія з 15 квітня слідом за сухопутними припинила роботу морських пунктів пропуску на кордоні з Росією.
- Видання Insider у грудні 2023 року писало, що до міграційної кризи на кордоні Фінляндії причетні силовики російських спецслужб, які організовували подібні схеми на кордонах Польщі та Білорусі.