Кордон з Росією наразі залишиться закритим, ‒ очільниця МЗС Фінляндії

Кордон Фінляндії з Росією наразі залишиться закритим.

Про це заявила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен, пише YLE.

“Поки що кордон з Росією залишиться закритим”, – зазначила глава зовнішньополітичного відомства.

Водночас Валтонен припустила, що до розгляду цього питання можуть повернутися восени.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Гельсінкі не готові до відкриття пропускних пунктів на кордоні з Росією.