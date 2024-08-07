Тім Волз вперше виступив на мітингу демократів як кандидат у віцепрезиденти

Губернатор Міннесоти Тім Волз вперше вийшов на одну сцену з Камалою Гарріс в ролі її партнера на прийдешніх виборах. Кандидат у віцепрезиденти виступив на мітингу у Філадельфії.

Як пише BBC, промова 60-річного політика була здебільшого присвячена критиці конкурентів. Він заявив, що Дональд Трамп "бачить світ по-іншому" і "нічого не тямить у державній службі, бо надто сильно зайнятий служінням самому собі".

Демократ також назвав Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса "моторошними та до біса дивними". Він зізнався, що прагне якомога скоріше провести дебати з Венсом, "якщо той встане з дивана та прийде на них".

Попереду у Волза та Гарріс п'ятиденний тур ключовими для виборів штатами. Під час партійного з'їзду 19-22 серпня вони офіційно приймуть номінацію та звернуться до однопартійців із програмними промовами.