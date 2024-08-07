Ілон Маск подав до суду на рекламодавців через бойкот мережі X

Мільярдер вважає, що "настав час для війни".

Компанія X, яка належить Ілону Маску та керує однойменною соціальною мережею, раніше відомою як Twitter, подала до федерального суду у Техасі позов проти Всесвітньої організації рекламодавців та низки компаній.

Як зазначає Associated Press, мільярдер заявив, що "після двох років хорошої поведінки тепер це війна".

Йдеться про відмову бізнесів рекламуватися у X після листопада 2023 року на тлі побоювань, що нові правила мережі недостатньо захищають користувачів від небезпечного контенту. Компанії стверджували, що їхня реклама може з'являтися поряд із дописами антисемітського та ледь не нацистського характеру, які чомусь проходять модерацію платформи.

Сам Ілон Маск переконаний, що бойкот був штучним та супроводжувався шантажем, і вважає це порушенням антимонопольного законодавства США. Втрата клієнтів призвела до величезних збитків для соцмережі.