У Пентагоні сподіваються на дипломатичне вирішення конфлікту між "Хезболлою" та Ізраїлем

Ллойд Остін не вважає неминучими бойові дії між "Хезболлою" та Ізраїлем.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не вірить у неминучий збройний конфлікт між "Хезболлою" та Ізраїлем, водночас очільник Пентагону стурбований ймовірністю ескалації після ракетного удару на Голанських висотах, пише Reuters.

Напруженість загострилася після 27 липня, коли ракета вбила 12 дітей і підлітків на футбольному полі на Голанських висотах. Ізраїль звинуватив підтримувану Іраном "Хезболлу" і пообіцяв жорстку відповідь. "Хезболла" заперечує свою причетність.

США очолюють дипломатичні зусилля для стримування Ізраїлю від прямого удару по столиці Лівану Бейруту, а такж по об'єктах цивільної інфраструктури у відповідь на атаку, повідомили агенству джерела обізнані із ситуацією.

Із жовтня між "Хезболлою" та Ізраїлем ведуться перестрілки через лівансько-ізраїльський кордон, що є найгіршим конфліктом з часів війни 2006 року. Бойові дії, спровоковані війною в Газі, до цього часу в основному обмежувалися районами поблизу кордону.

Хоча обидві сторони раніше зазначали, що вони не прагнуть до ескалації, військові дії викликали занепокоєння щодо ризику переростання до більш руйнівного конфлікту між супротивниками.

"Хоча ми спостерігаємо велику активність на північному кордоні Ізраїля, ми як і раніше стурбовані можливістю переростання цієї активності в повномасштабні бойові дії. І я не вважаю, що бій неминучий", — заявив міністр оборони США Ллойд Остін.