Президент Індонезії переїхав до нової столиці

Індонезійський президент Джоко Відодо, який вже у жовтні поступиться посадою переможцю виборів Прабово Субіанто, останні два місяці своєї каденції проведе у новозбудованій адміністративній столиці.

Як пише The Guardian, політик переїхав до палацу у Нусантарі на Борнео – місті, в якому замість Джакарти розташовуватимуться органи державної влади.

Попередня столиця здалася Відодо занадто перевантаженою трафіком. До того ж, президенту не подобався смог, який був спричинений величезною кількістю автомобілів на дорогах. Тож у 2019 році він запустив проєкт зі спорудження Нусантари – на нову столицю витратили 33 мільярди доларів. Проте вона досі не готова.

Планувалося, що офіційне перенесення столичного статусу із Джакарти відбудеться на день незалежності країни – 17 серпня. Але навіть палац, у якому Відодо вже мешкає та працює, споруджений лише на 90%. Для того, щоб повністю завершити наймасштабніше будівництво в історії Індонезії та перевести туди 12 тисяч державних службовців, можуть знадобитися роки.