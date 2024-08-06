Головне за понеділок, 5 серпня: атака на Київ, 108 боєзіткнень, олімпійське срібло Ковтуна

Бойові дії на Донеччині, 108 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Олімпійські ігри-2024. Яким запам’ятається 894-й день повномасштабної війни.

Ілля Ковтун виступає у вправах на паралельних брусах на Олімпіаді-2024.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22.00 5 серпня відбулося 108 бойових зіткнень, противник завдав чотирьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 36 авіаційних ударів, задіявши 43 КАБ, здійснив 558 ударів дронами-камікадзе та майже 3400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

За підтримки авіації ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Окупанти атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку з початку доби в районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито 24 наступальних та штурмових дії ворога. Ще сім боєзіткнень станом на 22.00 тривали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 серпня – в новині.

Близько 23:00 5 серпня росіяни завдали ракетного удару в напрямку Києва та передмістя.

“За попередньою інформацією, агресор застосував балістичне озброєння на кшталт Іскандер-М чи KN-23”, - йдеться у повідомленні пресслужби КМВА.

В Києві та на околицях працювали сили та засоби ППО. За попередніми даними зафіксовано ураження ворожих ракет, точну модифікацію озброєння та кількість оприлюднять Повітряні Сили.

В КМВА наголосили, що станом на 23:49 хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило.

Український гімнаст Ілля Ковтун отримав срібну медаль на Олімпійських іграх у вправах на паралельних брусах. 20-річний мешканець Черкас заробив 15,500 балів. Інший український гімнаст, Олег Верняєв, впав зі снаряда та втратив чимало балів – 13,300.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

Укренерго заявило, що 6 серпня відключення світла не планують.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!