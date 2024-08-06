На Київщині ППО збила всі ворожі цілі

Вночі ворог атакував Київщину за допомогою ракет та ударних дронів. Протиповітряна оборона збила всі ворожі цілі.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Там зазначили, що оборонці неба не допустили влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей.

Станом на 8:00 зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку. Там вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення.

Також постраждали дві АЗС, у них вибиті вікна, посічені фасади.

Крім цього, пошкоджена багатоповерхова будівля з офісними приміщеннями – вибиті двері, вікна, посічений фасад.

Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника.

Пожежі на місцях падіння уламків відсутні.

Всі оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки.