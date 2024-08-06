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На Київщині ППО збила всі ворожі цілі

Зафіксовані пошкодження будинків, АЗС, проте постраждалих немає.

На Київщині ППО збила всі ворожі цілі
Мобільна вогнева група ЗСУ
Фото: Генштаб

Вночі ворог атакував Київщину за допомогою ракет та ударних дронів. Протиповітряна оборона збила всі ворожі цілі.

Про це повідомили у Київській ОВА. 

Там зазначили, що оборонці неба не допустили влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури. Постраждалих немає. 

Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей. 

  • Станом на 8:00 зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку. Там вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення.
  • Також постраждали дві АЗС, у них вибиті вікна, посічені фасади.
  • Крім цього, пошкоджена багатоповерхова будівля з офісними приміщеннями – вибиті двері, вікна, посічений фасад. 
  • Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника. 

Пожежі на місцях падіння уламків відсутні. 

Всі оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки.

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