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Через ворожу атаку у Запорізькій області поранені дві жінки

Упродовж доби окупанти били 495 разів по 10 населених пунктах обалсті. 

Через ворожу атаку у Запорізькій області поранені дві жінки
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Через російські атаки у Васильківському районі Запорізької області поранено двох жінок. Упродовж доби окупанти 495 разів били по 10 населених пунктах області. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Війська РФ  здійснили 3 авіаційні удари по Залізничному та Новоандріївці. 

278 БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. 

3 обстріли РСЗВ накрили Малу Токмачку, Гуляйполе та Роботине. 

210 артобстрілів завдано по території Таврійського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, Преображенки. 

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нещодавно очільник Запорізької ОВА показав, як будують підземні школи в регіоні.

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