Через ворожу атаку у Запорізькій області поранені дві жінки

Через російські атаки у Васильківському районі Запорізької області поранено двох жінок. Упродовж доби окупанти 495 разів били по 10 населених пунктах області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Залізничному та Новоандріївці.

278 БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

3 обстріли РСЗВ накрили Малу Токмачку, Гуляйполе та Роботине.

210 артобстрілів завдано по території Таврійського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, Преображенки.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нещодавно очільник Запорізької ОВА показав, як будують підземні школи в регіоні.