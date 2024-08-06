Через ворожу атаку у Запорізькій області поранені дві жінки

Через російські атаки у Васильківському районі Запорізької області поранено двох жінок. Упродовж доби окупанти 495 разів били по 10 населених пунктах області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Залізничному та Новоандріївці.
278 БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
3 обстріли РСЗВ накрили Малу Токмачку, Гуляйполе та Роботине.
210 артобстрілів завдано по території Таврійського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, Преображенки.
Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Нещодавно очільник Запорізької ОВА показав, як будують підземні школи в регіоні.