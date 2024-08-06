На Харківщині унаслідок ворожих обстрілів поранений поліцейський, ушкоджені будинки та авто

Упродовж доби через обстріли РФ Харківщини отримав поранення поліцейський, ушкоджені будинки та авто.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За добу ударів по м. Харкову не зафіксовано.

Уночі 6 серпня 00:50 унаслідок обстрілу с. Циркуни пошкоджено житловий будинок з подальшим загорянням.

Перед цим, близько 23:00 ворог обстріляв смт Куп‘янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок.

О 19:00 відбувся ворожий обстріл КАБ с. Колісніківка Пошкоджено приватний будинок.

Біля 15:35 унаслідок обстрілу БПЛА та FPV с. Приколотне Куп'янського району були пошкоджені два автомобілі.

Близько 14:45 ворог атакував м. Куп’янськ FPV дроном, отримав поранення співробітник поліції.

О 14:03 у с. Одноробівка Богодухівського району унаслідок обстрілу горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння. На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки.