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Відсьогодні починає роботу застосунок "Армія+" для військових, – Зеленський

Наразі у ньому є можливість подати електронний рапорт та взяти участь в опитуванні.

Відсьогодні починає роботу застосунок "Армія+" для військових, – Зеленський
Презентація застосунку "Армія+" для військових
Фото: Укрінформ

Міністерство оборони презентувало застосунок "Армія+", проте наразі у ньому можна тільки подати електронний рапорт та взяти участь в опитуванні.

Презентували додаток президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Рустем Умеров та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Укрінформ та Мінцифра

"Від сьогодні працюватиме застосунок Армія+. Він стартує з базових функцій, і будемо наповнювати його новими функціями", – заявив Зеленський.

За його словами, незабаром запрацюють електронні рапорти, і тоді за кілька хвилин і кліків можна буде зробити те, що зараз займає щонайменше години і дні. 

Також у ньому буде АрміяID та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням підрозділів. 

"І це тільки перший реліз Армії+. Далі так само як ми наповнювали нашу Дію новими функціями, будемо наповнювати новими можливостями і Армія+", – зазначив президент. 

Застосунок &quot;Армія+&quot;
Фото: Мінцифра
Застосунок "Армія+"

За його словами, головною метю застосунку є позбавлення української армії паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів.

У Мінцифри додали, що у першій версії застосунку доступні 11 видів рапортів та Армія ID – унікальний ID-номер військового, завдяки якому він може надіслати рапорти на підпис за кілька хвилин.

У червні Міноборони запустило у телеграмі чат-бот "Армія+", де можуть отримати консультацію військові, військовозобов'язані та члени їхніх сімей.

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