Головне за ніч та ранок суботи, 17 серпня: удар по Сумах, 132 боєзіткнення, операція в Курській області

У суботу вранці, 17 серпня, російська армія завдала удару по цивільній інфраструктурі міста Суми.

За оновленою інформацією МВС, відомо про двох постраждалих унаслідок удару росіян по цивільній інфраструктурі міста.

Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко повідомив про влучання в районі проспекту Свободи.

Більше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 132 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сімох ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет, а також 70 авіаударів, зокрема скинув 94 КАБи. Крім того, здійснив 4698 обстрілів, з них 109 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, двох артилерійських системах, двох засобах ППО та трьох інших важливих об’єктах окупантів.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 атаку в районах п’ятнадцятьох населених пунктів. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Новожеланного, Гродівки та у бік Зеленого Поля. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 17 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Георгіївки та Олександрівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1230 російських окупантів. Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення близько 598 180 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на суботу, 17 серпня, російська армія атакувала ракетою "Іскандер-К" місто Суми та інші регіони 14-ма ударними дронами типу "Shahed". Сили ППО збили всі безпілотники.

Усі 14 "Шахедів" було збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил.

За інформацією Повітряних сил, російські БПЛА були запущені із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ у Росії.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

Російські окупанти у ніч на суботу атакували Козачу Лопань у Харківській області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео зброї українського виробництва, яка нищить російських окупантів на морі, на землі і в повітрі.

Зокрема, президент показав зброю українського виробництва:

На морі з ворогом боряться протикорабельна ракета Нептун, надводні дрони Sea Baby та MAGURA.

На землі росіян нищать самохідна артилерійська установка (САУ) Богдана, протитанкові ракетні комплекси Стугна та Корсар.

У повітрі: безпілотний авіаційний комплекс із баражувальними боєприпасами Бобер, а також безпілотники Морок та Лютий.

Подробиці – в новині.

Росія повинна припинити поширювати небезпечну брехню, заявив речник МЗС Георгій Тихий.

“Ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати “брудні бомби” чи атакувати атомні станції. Ми офіційно спростовуємо ці неправдиві заяви. Україна не має ні наміру, ні можливості вживати таких дій”, - наголосив речник МЗС.

Тихий нагадав, що Україна завжди була і залишається відданою учасницею договору про нерозповсюдження ядерної зброї, не має жодних “брудних бомб” і не плануємо їх здобувати.

“Коли Росія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. Відтоді нічого не змінилося”, - підкреслив Георгій Тихий.

Дональд Трамп подав до Офісу США з питань урядової етики звіт щодо своїх фінансових справ, який вимагається від кожного кандидата на посаду президента.

Як пише The Guardian, документ розкрив кілька цікавих подробиць. Окрім величезної бізнес-імперії щодо нерухомості у США, Трамп також має комерційні інтереси в інших країнах. І однією з них є Україна - в нашій державі у республіканця є зареєстрована торговельна марка, так само як в Китаї, Саудівській Аравії, Ірані та Ізраїлі.

Мільйони доларів експрезидент зберігає у криптовалюті, а також є власником золотих злитків на шестизачні суми. Проте й борги у Трампа чималі: за наклепи та шахрайство він має сплатити штрафи у близько півмільярда доларів.

Та навіть такі втрати не завадять республіканцю бути на кілька порядків багатшим за його політичних опонентів і соратників. Статки Трампа загалом сягають до 6,5 мільярдів доларів: для порівняння Камала Гарріс володіє майном та активами на 8 мільйонів, Джей Ді Венс задекларував 4 мільйони в американській валюті, а Тім Волз на їхньому тлі фактично бідний - лише 330 тисяч доларів.

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