На під’їздах до Керченського мосту з боку Росії й Криму стоїть понад 1200 авто, ‒ ЗМІ

Вночі 16 серпня в Керчі було чути вибухи, а на початку доби на Керченському мосту перекривався рух автотранспорту через атаку безпілотників.

У Керчі, ймовірно після ударів ЗСУ, частково розбито дорогу. Унаслідок у заторах перед Керченським мостом з боку Росії стоїть понад 1200 автомобілів.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на російську владу та телеграм-канали.

“У черзі з боку Тамані перебуває 870 транспортних засобів. Час очікування близько трьох годин. У черзі з боку Керчі перебуває 370 транспортних засобів. Час очікування понад годину”, – зазначає видання.

Так, вночі 16 серпня в Керчі було чути вибухи, а на початку доби на Керченському мосту перекривався рух автотранспорту через атаку безпілотників.

Телеграм-канал “Кримський вітер” повідомив, що у місті на вулиці Радянській через падіння уламків пошкоджено тротуар, частково розбито дорогу та, ймовірно, пошкоджено комунікацію.

Пізніше у Міноборони РФ заявили, що Україна вночі нібито атакувала Керченський міст 12 ракетами ATACMS. Українська сторона не робила заяв щодо атак.

Керченський міст забезпечує основний трафік до окупованого Криму з російської території, а також використовується для військових поставок на територію Кримського півострова.

У липні в окупованому Криму зафіксували роботи зі зведення укріплень біля Керченського мосту. Російська влада продовжує збільшувати кількість барж для його захисту.

Що відбувається з Кримським мостом