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На під’їздах до Керченського мосту з боку Росії й Криму стоїть понад 1200 авто, ‒ ЗМІ

Вночі 16 серпня в Керчі було чути вибухи, а на початку доби на Керченському мосту перекривався рух автотранспорту через атаку безпілотників. 

На під’їздах до Керченського мосту з боку Росії й Криму стоїть понад 1200 авто, ‒ ЗМІ
Фото: EPA/UPG

У Керчі, ймовірно після ударів ЗСУ, частково розбито дорогу. Унаслідок у заторах перед Керченським мостом з боку Росії стоїть понад 1200 автомобілів.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на російську владу та телеграм-канали.

“У черзі з боку Тамані перебуває 870 транспортних засобів. Час очікування близько трьох годин. У черзі з боку Керчі перебуває 370 транспортних засобів. Час очікування понад годину”, – зазначає видання.

Так, вночі 16 серпня в Керчі було чути вибухи, а на початку доби на Керченському мосту перекривався рух автотранспорту через атаку безпілотників. 

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Телеграм-канал “Кримський вітер” повідомив, що у місті на вулиці Радянській через падіння уламків пошкоджено тротуар, частково розбито дорогу та, ймовірно, пошкоджено комунікацію. 

Пізніше у Міноборони РФ заявили, що Україна вночі нібито атакувала Керченський міст 12 ракетами ATACMS. Українська сторона не робила заяв щодо атак.

Керченський міст забезпечує основний трафік до окупованого Криму з російської території, а також використовується для військових поставок на територію Кримського півострова.

У липні в окупованому Криму зафіксували роботи зі зведення укріплень біля Керченського мосту. Російська влада продовжує збільшувати кількість барж для його захисту.

Що відбувається з Кримським мостом

  • Із початку повномасштабного вторгнення Росії Україну Кримський міст двічі зазнав атак. У жовтні 2022 року на мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою, зруйнувавши кілька прольотів автомобільної дороги. У липні 2023 року міст атакували морські безпілотники. Після обох атак рух мостом на якийсь час зупиняли. 
  • У Міноборони говорили, що Україна не підриває міст, аби росіяни змогли втекти з півострова. При цьому ГУР Міноборони порадило людям в Криму не користуватися мостом. Про те, що Кримській міст є законною військовою ціллю для України, неодноразово наголошували і в СБУ. Саме її безпілотники вперше вразили цю споруду в 2022 році.
  • На початку квітня цього року британське видання The Guardian писало з посиланням на джерела в українській спецслужбі, що ГУР готує третю - "неминучу" - атаку на Керченський міст у 2024 році. Постпред України в ООН Сергій Кислиця також натякав на руйнування Кримського мосту в 2024 році.
  • Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес, коментуючи надання ЗСУ далекобійних ракет ATACMS, зазначив, що їх можна використати для точних ударів по російських штабах, логістиці та артилерії ворога на лінії фронту та в окупованому Криму. "Я не знаю, чи використання ATACMS проти Керченського мосту – це їх найкраще використання. Їх потрібно було би так багато, і я думаю, що український Генштаб і генерал Буданов мають інші плани щодо Керченського мосту", - зазначив Годжес. 
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