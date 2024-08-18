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Прикордонслужба спростувала заяву Лукашенка про третину білоруської армії біля кордону з Україною

ДПСУ не фіксує ані переміщення військ, ані техніки білорусів.

Прикордонслужба спростувала заяву Лукашенка про третину білоруської армії біля кордону з Україною
Олександр Лукашенко
Фото: EPA/UPG

Державна прикордонна служба України заявила, що з боку Білорусі не фіксують переміщення техніки і військ.

Таку інформацію оприлюднив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає "РБК-Україна".

"Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь без змін. Ми не спостерігаємо збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів поряд нашого кордону", - сказав Демченко.

Так прикордонники відреагували на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який повідомив, що перекинув майже третину своєї армії до кордону з нашою державою.

  • 10 серпня самопроголошений президент Білорусі заявив, що Україна начебто порушила повітряний простір республіки, через що остання посилює війська на Гомельському і Мозирському напрямках. Туди перекидають ОТРК "Іскандер" та ЗРК "Полонез". 
  • Українські прикордонники згодом повідомили, що ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована. Водночас помітно, що Білорусь знову починає нагнітати ситуацію на цьому напрямку.
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