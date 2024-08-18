Прикордонслужба спростувала заяву Лукашенка про третину білоруської армії біля кордону з Україною

Державна прикордонна служба України заявила, що з боку Білорусі не фіксують переміщення техніки і військ.

Таку інформацію оприлюднив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає "РБК-Україна".

"Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь без змін. Ми не спостерігаємо збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів поряд нашого кордону", - сказав Демченко.

Так прикордонники відреагували на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який повідомив, що перекинув майже третину своєї армії до кордону з нашою державою.