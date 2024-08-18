​Через російські обстріли Донеччини загинула людина

Ще одна була поранена у Розливі Великоновосілківської громади.

18 серпня росіяни обстріляли село Розлив на Донеччині.

Як повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, ворог атакував населений пункт в обідню пору. Унаслідок атаки загинув 25-річний чоловік, ще одного пораненого забрали до лікарні.

У селі також пошкоджені сім приватних будинків, лінія електропередач і автомобіль.

Крім того, окупанти вдарили по Великій Новосілці. Там пошкодили шість будинків, потерпілих немає.