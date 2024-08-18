​Через російські обстріли Донеччини загинула людина

18 серпня росіяни обстріляли село Розлив на Донеччині.
Як повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, ворог атакував населений пункт в обідню пору. Унаслідок атаки загинув 25-річний чоловік, ще одного пораненого забрали до лікарні.
У селі також пошкоджені сім приватних будинків, лінія електропередач і автомобіль.
Крім того, окупанти вдарили по Великій Новосілці. Там пошкодили шість будинків, потерпілих немає.
- Віцепрем’єрка-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Покровська, Мирнограда і Селидового Донецької області евакуюватися.
- Тим часом із 19 серпня у Мирнограді та Селидовому Донецької області посилять час дії комендантської години.