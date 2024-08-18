Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Про російські стратегії закінчення війни
Про російські стратегії закінчення війни
Дональд Трамп має зареєстровану торговельну марку в Україні
Дональд Трамп має зареєстровану торговельну марку в Україні
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за день 15 разів атакували Нікопольський район з артилерії та БпЛА, - ОВА

Пошкоджено промислове підприємство, 11 приватних будинків, сім господарських будівель, ще одну - знищено.

Росіяни за день 15 разів атакували Нікопольський район з артилерії та БпЛА, - ОВА
Сергій Лисак
Фото: Facebook Сергія Лисака

Російські окупанти продовжують масово обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області. Сьогодні під  інтенсивним вогнем знаходилися дві громади, пошкоджено підприємство та приватні будинки.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Протягом дня Нікопольщина знаходилася під ворожими ударами. Агресор зосередився на райцентрі, Марганецькій та Мирівській громадах. Гатив з артилерії, цілив дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з безпілотників. Загалом російські війська здійснили майже півтора десятка атак",- написав він у Telegram.

Пошкоджено промислове підприємство, 11 приватних будинків, сім господарських будівель, ще одну - знищено.

Також розбиті неексплуатована складська будівля, легковий автомобіль, мотоцикл. Пошкоджено чотири газопроводи, півдесятка ліній електропередач та сонячна панель. Горіла суха трава. Пожежу загасили.

"За уточненою інформацією, під час ранкової атаки у Нікополі зайнявся гараж. Вогонь приборкали",- уточнив Лисак.

Раніше також повідомлялося, що внаслідок атаки російських безпілотників по підстанції на Дніпропетровщині поранень зазнав рятувальник.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies