Росіяни за день 15 разів атакували Нікопольський район з артилерії та БпЛА, - ОВА

Пошкоджено промислове підприємство, 11 приватних будинків, сім господарських будівель, ще одну - знищено.

Російські окупанти продовжують масово обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області. Сьогодні під інтенсивним вогнем знаходилися дві громади, пошкоджено підприємство та приватні будинки.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Протягом дня Нікопольщина знаходилася під ворожими ударами. Агресор зосередився на райцентрі, Марганецькій та Мирівській громадах. Гатив з артилерії, цілив дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з безпілотників. Загалом російські війська здійснили майже півтора десятка атак",- написав він у Telegram.

Пошкоджено промислове підприємство, 11 приватних будинків, сім господарських будівель, ще одну - знищено.

Також розбиті неексплуатована складська будівля, легковий автомобіль, мотоцикл. Пошкоджено чотири газопроводи, півдесятка ліній електропередач та сонячна панель. Горіла суха трава. Пожежу загасили.

"За уточненою інформацією, під час ранкової атаки у Нікополі зайнявся гараж. Вогонь приборкали",- уточнив Лисак.

Раніше також повідомлялося, що внаслідок атаки російських безпілотників по підстанції на Дніпропетровщині поранень зазнав рятувальник.