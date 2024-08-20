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У Мирнограді будуть проводити подомовий обхід через випадки приховування батьками дітей від евакуації

Деякі батьки повідомляють неправдиву інформацію, що діти давно виїхали.

У Мирнограді будуть проводити подомовий обхід через випадки приховування батьками дітей від евакуації
Евакуація із Донеччини
Фото: МВС

У Мирнограді Покровського району Донецької області будуть проводити подомовий обхід через випадки приховування батьками дітей від евакуації. 

Про це виконувач обов’язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк повідомив “Радіо Свобода”.

“Є в нас випадки, коли батьки ховають дітей. Сьогодні в нас нарада з поліцією буде – як ми будемо працювати з такими людьми, як ми будемо розшукувати таких батьків, які ховають дітей і кажуть недостовірну інформацію, що діти давно виїхали. Будемо подомовий обхід [робити]. Ми це й робимо, але будемо посилювати ці дії, особливо в тих районах міста, які зазнають щоденних ударів”, – сказав Третяк.

Лінія фронту нині розташована менш ніж за п’ять кілометрів від Мирнограда. За даними місцевої влади, у місті залишається приблизно 16 тисяч людей.

“Сподіваюся, що до кінця тижня вже буде менше десяти тисяч. Але я не можу казати про це впевнено. Ми ж не можемо силоміць вивозити людей”, – каже керівник МВА.

Третяк закликає людей евакуюватися якомога швидше, бо далі ситуація буде лише погіршуватися. На запитання, що буде з людьми, яких не встигнуть вивезти або які залишаться в місті, Третяк відповів: “Життя під постійними обстрілами. Можливо, без води і без світла. Тому я звертаюсь до мешканців Мирнограда і Мирноградської громади: не чекайте. Краще не буде”.

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