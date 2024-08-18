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Очільник Укренерго: попри нові обстріли магістральна мережа може транспортувати електрику у всі регіони

Питання тільки в обсягах виробництва електроенергії.

Очільник Укренерго: попри нові обстріли магістральна мережа може транспортувати електрику у всі регіони
Володимир Кудрицький
Фото: Макс Требухов

Попри нові російські обстріли магістральна мережа України здатна передавати необхідні обсяги електроенергії до будь-якого регіону держави.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у коментарі "Суспільному".

"Якщо говорити про магістральну мережу, якою управляє «Укренерго», то на сьогоднішній день, попри те, що наші об’єкти теж постійно обстрілюють, ні до яких мережевих обмежень ці обстріли, на щастя, не призводять. І ми здатні сьогодні своєю магістральною мережею транспортувати необхідні нашим споживачам обсяги електроенергії у будь-який регіон", - сказав Кудрицький.

Він зазначив., що основна проблема полягає в обсягах виробництва необхідної кількості електроенергії.

"Виробництво електроенергії не таке велике, як нам би хотілося –  через масові пошкодження електростанцій. Це ті самі 9 гігават потужностей, які нам ворог пошкодив або знищив, про які говорив і Президент, про які часто говорять урядовці. Саме пошкодження генеруючих потужностей сьогодні призводить до певного дефіциту внаслідок російських атак", - сказав голова правління НЕК.

Кудрицький зауважив, що ситуація з імпортом електроенергії з Європи непроста, оскільки наразі на європейський ринках збільшене споживання, крім того, зросли і ціни. У той же час українські компанії, які закуповували електроенергію, наразі перестали це робити через відсутність відключень. Тому тепер їм доведеться повертатися до цієї практики.

  • У понеділок, 19 серпня, повертаються графіки відключень світла - завтра ввечері діятиме одна черга.
  • Графіки цьогоріч запровадили у травні, після масованих атак росіян на енергетичні об'єкти. Діяли вони майже кожен день. 
  • Наприкінці липня, після ремонту блоків АЕС, ситуація в системі покращилася, тож їх скасували. Однак 16 серпня в Міненерго повідомили про можливе повернення до графіків відключень.
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