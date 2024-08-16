За рік роботи морського коридору у порти України зайшли понад 2300 суден

Упродовж року, відколи діє "морський коридор" у Чорному морі, більше 2300 суден зайшли у порти України. Вантажообіг склав більш ніж 64 млн тонн.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Майже 44 млн тонн зернових експортовано з України.

"Українські експортери наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 35% у першому півріччі 2024 року. Ми вийшли на довоєнні показники експорту", – зазначив прем'єр.

Він додав, що із першого дня свого вторгнення Росія робила все, аби українські порти на Чорному морі були заблоковані. Таким чином ворог тиснув на економіку України та союзників, створюючи загрози для світової продовольчої безпеки.Шмигаль нагадав, що зерновий коридор став можливим завдяки трьом речам.

"Перше і головне – це успішні дії наших Сил безпеки та оборони в Чорному морі. Друге – це унікальна ініціатива зі страхування воєнних ризиків для торгових суден, яку ми робимо разом з міжнародними страховими компаніями. Третє – це відновлення української портової інфраструктури та інвестиції в її розвиток", – наголосив глава уряду.