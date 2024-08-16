Україна завершує жнива: зібрано загалом 28,5 млн тонн зернових

Україна завершує треті жнива під час повномасштабної війни, зібравши загалом 28,5 млн тонн зернових: 21,7 млн тонн пшениці, 5,5 млн тонн ячменю, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що цей результат є кропіткою щоденною роботою десятків тисяч людей та ефективних урядових програм допомоги аграріям.

“Цього тижня розпочався прийом заявок на чергову програму підтримки. Це допомога тим, хто розвиває системи зрошення. Якщо аграрій інвестує власні кошти, то держава його підтримає, покривши до 50% витрат на реконструкцію або будівництво нових систем зрошення”, – йдеться у повідомленні.

Також Шмигаль повідомив, що уряд дав запуск ще одній програмі – механізм надання спеціальних субсидій для аграріїв, які працюють у прифронтових регіонах. Держава платитиме 1000 гривень на 1 гектар угідь, якщо аграрій працює на території можливих бойових дій, і по 2000 гривень на гектар, якщо це території бойових дій.