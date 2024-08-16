На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
Предстоятель ПЦУ Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія до діалогу про єднання
Предстоятель ПЦУ Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія до діалогу про єднання
Геращенко: лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП)
Геращенко: лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП)
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна завершує жнива: зібрано загалом 28,5 млн тонн зернових

Зокрема, зібрано 21,7 млн тонн пшениці та 5,5 млн тонн ячменю.

Україна завершує жнива: зібрано загалом 28,5 млн тонн зернових
Фото: EPA/UPG

Україна завершує треті жнива під час повномасштабної війни, зібравши загалом 28,5 млн тонн зернових: 21,7 млн тонн пшениці, 5,5 млн тонн ячменю, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

Він зазначив, що цей результат є кропіткою щоденною роботою десятків тисяч людей та ефективних урядових програм допомоги аграріям.

Цього тижня розпочався прийом заявок на чергову програму підтримки. Це допомога тим, хто розвиває системи зрошення. Якщо аграрій інвестує власні кошти, то держава його підтримає, покривши до 50% витрат на реконструкцію або будівництво нових систем зрошення”, – йдеться у повідомленні.

Також Шмигаль повідомив, що уряд дав запуск ще одній програмі – механізм надання спеціальних субсидій для аграріїв, які працюють у прифронтових регіонах. Держава платитиме 1000 гривень на 1 гектар угідь, якщо аграрій працює на території можливих бойових дій, і по 2000 гривень на гектар, якщо це території бойових дій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies