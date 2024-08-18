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Росіяни скинули КАБ по Білопіллю на Сумщині, загинула людина

Під завалами будівель можуть бути люди. 

Росіяни скинули КАБ по Білопіллю на Сумщині, загинула людина
обстріли Сумської області (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Російські окупанти скинули керовану авіаційну бомбу (КАБ) на м. Білопілля Сумської області.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

За попередньою інформацією одна людина загинула та одна отримала поранення. 

"Сьогодні вдень, 18 серпня росіяни скинули КАБ на Білопілля. Попередньо, одна людина загинула і одна отримала поранення. На місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи... Під завалами будівель можуть бути люди",- йдеться у повідомленні. 

Наслідки ворожої атаки уточнюються.  

Раніше повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів у Сумській області постраждали п’ятеро людей, серед яких дитина

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