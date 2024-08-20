Шмигаль: Кабмін схвалив програму забезпечення водою жителів девʼяти областей, які постраждали від війни

Ідеться про Дніпропетровську, Кіровоградську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Харківську та Херсонську області.

Уряд схвалив програму забезпечення водою жителів Дніпропетровської, Кіровоградської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Херсонської областей, які постраждали від війни.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

За словами очільника Кабміну, програма передбачає спорудження систем водозабезпечення, реконструкцію і капітальний ремонт гідротехнічних споруд, розчищення русел річок, будівництво артезіанських свердловин.

Шмигаль додав, що вже протягом року Миколаївщина має бути забезпечена водою. А до кінця 2025 року доступ до води отримають ще 2 мільони українців у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській і Харківській областях.