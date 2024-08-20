Ворог атакував з безпілотника мирну жительку Веселого на Херсонщині

Російська армія атакувала з дрона мирну жительку Веселого Новокаховської громади на Херсонщині. Внаслідок обстрілу жінка отримала травми.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 60-річна жінка дістала поранення. Потерпілу доставили до лікарні", — написали в ОВА.
Крім того, до лікарні звернулася ще одна херсонка, яка потрапила під ворожий обстріл кілька днів тому. У 54-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкове поранення голови. Її стан – легкий.
- У вівторок, 20 серпня, від російського обстрілу постраждала родина із 4 осіб — 55-річний чоловік, двоє хлопців, 17 та 15 років, а також 19-річна дівчина отримали травми. Їх госпіталізували.