Ворог атакував з безпілотника мирну жительку Веселого на Херсонщині

Російська армія атакувала з дрона мирну жительку Веселого Новокаховської громади на Херсонщині. Внаслідок обстрілу жінка отримала травми.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 60-річна жінка дістала поранення. Потерпілу доставили до лікарні", — написали в ОВА.

Крім того, до лікарні звернулася ще одна херсонка, яка потрапила під ворожий обстріл кілька днів тому. У 54-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкове поранення голови. Її стан – легкий.