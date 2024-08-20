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Андрющенко: окупанти знищили заповідник “Кам’яні могили” під Маріуполем

Це вже другий заповідник, знищений росіянами на території Маріупольського району.

Андрющенко: окупанти знищили заповідник “Кам’яні могили” під Маріуполем
Ілюстративне фото: заповідник “Кам’яні могили”
Фото: Вікіпедія

Російські військові розмістили свої табори на території заповідника “Кам’яні могили” біля с. Назарівка Нікольської частини Маріупольського району. Неподалік Розівки, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Саме тут останнім місяцем спостерігаємо посилене накопичення, та нещодавно вдалось встановити - де саме. З урахуванням поведінки та характеру базування (зокрема стрічкового полігону та використання техніки всіх видів) можна стверджувати, що заповідник “Кам’яні могили” знищено”, – написав Галущенко.

Він зазначив, що це вже другий заповідник, знищений росіянами на території району. Першим росіяни знищили заказник “Меотида” (від. Маріуполя до хутора Бабах-Тарама). Бомбами та розміщенням військових. Унікальне місце гніздування птахів в Червоній Книзі втрачено. Одним з останніх знищено росіянами заради забави в с. Білосарайська Коса (так званий “Чаєчий острів”).

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