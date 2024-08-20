Deep State: Росія окупувала ще три населені пункти, за Нью-Йорк ідуть важкі бої

Російська армія окупувала Межове, Скучне і Журавку, йдеться у даних мапи Deep State. Ці населені пункти розташовані в Донецькій області.
Також ворог просунувся у бік Гродівки й Завітного. За Нью-Йорк тривають важкі бої.
На Курському напрямку Сили оборони продовжують просування.
"Сили Оборони просунулися біля Мартинівки", – повідомили в Deep State.
- За словами українського президента, Сили оборони контролюють 92 населених пункти Курської області. Ще минулого тижня на цій російській території вирішили створювати військову комендатуру, аби підтримувати порядок і забезпечувати мешканців.