Deep State: Росія окупувала ще три населені пункти, за Нью-Йорк ідуть важкі бої

Російська армія окупувала Межове, Скучне і Журавку, йдеться у даних мапи Deep State. Ці населені пункти розташовані в Донецькій області.

Також ворог просунувся у бік Гродівки й Завітного. За Нью-Йорк тривають важкі бої.

На Курському напрямку Сили оборони продовжують просування.

"Сили Оборони просунулися біля Мартинівки", – повідомили в Deep State.

Фото: Deep State