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Deep State: Росія окупувала ще три населені пункти, за Нью-Йорк ідуть важкі бої

Окупанти продовжують просування. 

Російська армія окупувала Межове, Скучне і Журавку, йдеться у даних мапи Deep State. Ці населені пункти розташовані в Донецькій області.

Також ворог просунувся у бік Гродівки й Завітного. За Нью-Йорк тривають важкі бої.

На Курському напрямку Сили оборони продовжують просування.

"Сили Оборони просунулися біля Мартинівки", – повідомили в Deep State. 

Фото: Deep State

  • За словами українського президента, Сили оборони контролюють 92 населених пункти Курської області. Ще минулого тижня на цій російській території вирішили створювати військову комендатуру, аби підтримувати порядок і забезпечувати мешканців.
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