​У Києві затримали адвоката, який продавав ухилянтам документи про непридатність до служби

У Києві затримали засновника юридичної компанії, який допомагав військовозобов'язаним отримувати документи про непридатність до служби.

Про це повідомила Служба безпеки.

Зазначається, що під прикриттям надання адвокатських послуг зловмисник організував продаж фіктивних документів, щоб уникнути призову і для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Вартість таких "послуг" становила від 3 до 50 тис. американських доларів з одного ухилянта. Сума залежала від терміновості замовлення.

"Найбільший попит у фігуранта мали меддовідки ВЛК про непридатність до служби за станом здоров'я, зокрема через наявність I-II груп інвалідності. При цьому його клієнти не проходили військово-лікарську комісію, а документи на списання з лав потенційних призовників забирали прямо з офісу адвоката", - зазначили в СБУ.

В Офісу генерального прокурора уточнили, що зловмисник був адвокатом Ради адвокатів Київської області. За гроші він пропонував вирішити питання не лише з ТЦК та ВЛК, а і з Державною міграційною службою та прикордонниками.

Правоохоронці затримали адвоката після отримання $45 тисяч від одного з "клієнтів".

Для маскування угоди юрист підписував із військовозобов'язаними клієнтами офіційний договір про правову допомогу. Під час обшуку у нього вилучили понад 130 особових справ клієнтів, які звернулися для оформлення їм "білих квитків" в обхід законодавства.

Крім того, адвокат пропонував допомогу з подальшою легалізацією українців за кордоном. Для цього він оформляв фіктивні документи про навчання у закордонних закладах вищої освіти.

Наразі адвокату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон), йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.