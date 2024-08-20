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Bild: Україна близька до створення котла для 3 тисяч російських солдатів на Курщині

З цією метою ЗСУ вже підірвали три мости на річці Сейм.

Bild: Україна близька до створення котла для 3 тисяч російських солдатів на Курщині
Фото: Bild

Україна близька до створення котла для 3 тисяч російських солдатів на Курщині, повідомляє німецька видання Bild. 

З 16 серпня українські війська почали підривати мости через річку Сейм на півночі Глушківського району Курської області. Це може відрізати угруповання ЗС РФ, оскільки район із заходу та півдня оточений територією України. 

Росія у відповідь організує понтонні переправи і повітряний міст, а також обороняє прохід, що залишився на сході. Напередодні ЗСУ захопили там села Снагость та Апанасівка. До річки Сейм та закриття котла їм залишилося 5 км.

Фото: Bild

За українськими даними, усередині котла залишаються від 2 до 3 тисяч російських солдатів. Як повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке, держкордон між РФ та Україною на півдні та заході котла підготовлено до оборони. Але росіянам буде важко оборонятися, якщо ЗСУ наступатимуть зі сходу. Крім того, на заході українці вже перейшли кордон та взяли під контроль невелику ділянку території РФ у 15 кв. км до річки Сейм. Там знаходиться хутір Отруба.

“У росіян зараз простий вибір: чи боротися та обороняти цю територію, чи відступити. Очевидно, обидва варіанти для них фатальні. Але треба прямо сказати, що ця битва не має вирішального характеру. Тому що ми не знаємо, як багато сил залишилося в Україні”, – заявив Репке.

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