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“Агенція оборонних закупівель” з початку року законтрактувала дронів на 30 млрд грн

Усього законтрактовано понад 350 тисяч дронів.

“Агенція оборонних закупівель” з початку року законтрактувала дронів на 30 млрд грн
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

З початку 2024 року “Агенція оборонних закупівель” Міністерства оборони закупила БпЛА та безпілотних літальних комплексів уже на 30 млрд грн, повідомляє пресслужба відомства. 

Усього законтрактовано понад 350 тисяч дронів. Це як найбільш затребувані військовими FPV та “мавіки”, так і дороговартісні розвідувальні та ударні дрони літакового типу, що можуть працювати глибоко в тилу ворога.

“У співпраці з відомствами, які також централізовано закуповують дрони для військових, ми виконуємо стратегічне завдання Президента України в забезпеченні наших військових БпЛА. Важливо також відзначити, що 95% закуплених нами дронів - українського виробництва. Це свідчить про значні досягнення в розвитку національних оборонних технологій і підтверджує високу якість вітчизняної продукції”, – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

“Уже ні в кого немає сумнівів, що українські виробники виробляють висококонкурентні БпЛА, адже вони перебувають на постійному зв`язку з нашими військовими та враховують їхні побажання та зміни умов поля бою. Що також важливо, Агенція оборонних закупівель законтрактувала вже понад 1,6 млн боєприпасів до БПЛА у вітчизняних виробників”, – додала директор “Агенції оборонних закупівель” Марина Безрукова.

Сьогодні, 20 серпня, уряд виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для Сил безпілотних систем. Прем’єр-міністр повідомив, що держава вже законтрактувала 1 млн дронів, а виробляють безпілотники 500 українських компаній.

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