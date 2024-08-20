Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Economist: план наступу на Курську область в Сирського виник у липні. Він тримав його в секреті
Economist: план наступу на Курську область в Сирського виник у липні. Він тримав його в секреті
ГоловнаСвіт

У Сербії тривають протести проти літієвого проекту Jadar

У Валєво мітингувальники вимагали припинити “урядове придушення зелених активістів”, які виступають проти проєкту.

У Сербії тривають протести проти літієвого проекту Jadar
Фото: nin.rs

У Сербії тривають протести проти реалізації літієвого проєкту Rio Tinto у західній частині країни через побоювання негативного впливу на екологію.

Про це пише Reuters.

Сотні людей зібралися вчора у промисловому місті Валєво, яке розташоване приблизно в 100 км на захід від Белграда. Учасники акції скандували “Ви не будете копати” і “Rio Tinto, залиште Сербію!”.

10 серпня десятки тисяч людей вийшли на мітинг у сербській столиці. Влада заявила, що протести були політично вмотивованими та спрямованими на повалення президента-популіста Александра Вучича та його уряду.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У Валєво протестувальники також вимагали припинити “урядове придушення зелених активістів”. Після мітингу поліція допитала та обшукала квартири понад 40 “зелених активістів”, переважно за підозрою у порушенні Конституції країни, заявляють мітингувальники.

У липні Белград відновив ліцензію компанії Rio Tinto на розробку літієвого рудника, який може стати найбільшим у Європі. Два роки тому попередній уряд зупинив процес після масових мітингів екологічних груп.

  • У разі реалізації літієвий проєкт Jadar вартістю 2,4 мільярда доларів міг би покрити 90% поточних потреб Європи в літії та зробити Rio Tinto одним із провідних світових виробників літію.
  • Літій є ключовим компонентом акумуляторів для електромобілів і мобільних пристроїв.
  • Сербські офіційні особи стверджують, що літієва шахта сприятиме розвитку економіки балканської країни, але екологи попереджають, що ціна буде надто високою ‒ через забруднення прилеглої землі та води.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies