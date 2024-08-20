У Валєво мітингувальники вимагали припинити “урядове придушення зелених активістів”, які виступають проти проєкту.

У Сербії тривають протести проти реалізації літієвого проєкту Rio Tinto у західній частині країни через побоювання негативного впливу на екологію.

Про це пише Reuters.

Сотні людей зібралися вчора у промисловому місті Валєво, яке розташоване приблизно в 100 км на захід від Белграда. Учасники акції скандували “Ви не будете копати” і “Rio Tinto, залиште Сербію!”.

10 серпня десятки тисяч людей вийшли на мітинг у сербській столиці. Влада заявила, що протести були політично вмотивованими та спрямованими на повалення президента-популіста Александра Вучича та його уряду.

У Валєво протестувальники також вимагали припинити “урядове придушення зелених активістів”. Після мітингу поліція допитала та обшукала квартири понад 40 “зелених активістів”, переважно за підозрою у порушенні Конституції країни, заявляють мітингувальники.

У липні Белград відновив ліцензію компанії Rio Tinto на розробку літієвого рудника, який може стати найбільшим у Європі. Два роки тому попередній уряд зупинив процес після масових мітингів екологічних груп.