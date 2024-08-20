У Сербії тривають протести проти реалізації літієвого проєкту Rio Tinto у західній частині країни через побоювання негативного впливу на екологію.
Про це пише Reuters.
Сотні людей зібралися вчора у промисловому місті Валєво, яке розташоване приблизно в 100 км на захід від Белграда. Учасники акції скандували “Ви не будете копати” і “Rio Tinto, залиште Сербію!”.
10 серпня десятки тисяч людей вийшли на мітинг у сербській столиці. Влада заявила, що протести були політично вмотивованими та спрямованими на повалення президента-популіста Александра Вучича та його уряду.
У Валєво протестувальники також вимагали припинити “урядове придушення зелених активістів”. Після мітингу поліція допитала та обшукала квартири понад 40 “зелених активістів”, переважно за підозрою у порушенні Конституції країни, заявляють мітингувальники.
У липні Белград відновив ліцензію компанії Rio Tinto на розробку літієвого рудника, який може стати найбільшим у Європі. Два роки тому попередній уряд зупинив процес після масових мітингів екологічних груп.
- У разі реалізації літієвий проєкт Jadar вартістю 2,4 мільярда доларів міг би покрити 90% поточних потреб Європи в літії та зробити Rio Tinto одним із провідних світових виробників літію.
- Літій є ключовим компонентом акумуляторів для електромобілів і мобільних пристроїв.
- Сербські офіційні особи стверджують, що літієва шахта сприятиме розвитку економіки балканської країни, але екологи попереджають, що ціна буде надто високою ‒ через забруднення прилеглої землі та води.