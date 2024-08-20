Ракета вибухнула під час тестів на новому британському космодромі

На півночі країни готують перший в її історії вертикальний запуск на орбіту.

На британських Шетландських островах відбулося тестування нового космодрому, що завершилося потужним вибухом.

Як передає The Guardian, інцидент трапився під час випробування ракети від німецької компанії Rocket Factory Augsburg. Саме цей виробник космічних апаратів сподівається стати першим, хто здійснить зі Сполученого Королівства історичний вертикальний запуск на орбіту.

Проте до цього, вочевидь, доведеться вирішити низку проблем. Наразі спеціалісти вивчають, що призвело до "аномалії", через яку було втрачено ступінь ракети. За їхніми словами, стартова платформа не постраждала.

Три місяці тому RFA вже проводили випробування, яке тоді було визнано успішним. Наразі ані німецька компанія, ані британський оператор космодрому не говорять, коли саме має відбутися запуск ракети на орбіту.