Блінкен: Ізраїль підтримав запропоновану США угоду з ХАМАС про звільнення заручників

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про згоду Ізраїлю з угодою з ХАМАС про звільнення заручників.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

"Він (Нетаньяху – ред.) підтвердив мені, що Ізраїль приймає пропозицію (щодо заручників – ред.) і що він підтримує її", – сказав Блінкен.

Він зауважив, що тепер остаточне рішення має ухвалити ХАМАС.

Якщо це станеться, сторони конфлікту за участю посередників (США, Єгипту та Катару) повинні досягти домовленостей.