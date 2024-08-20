Блінкен: Ізраїль підтримав запропоновану США угоду з ХАМАС про звільнення заручників

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про згоду Ізраїлю з угодою з ХАМАС про звільнення заручників.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
"Він (Нетаньяху – ред.) підтвердив мені, що Ізраїль приймає пропозицію (щодо заручників – ред.) і що він підтримує її", – сказав Блінкен.
Він зауважив, що тепер остаточне рішення має ухвалити ХАМАС.
Якщо це станеться, сторони конфлікту за участю посередників (США, Єгипту та Катару) повинні досягти домовленостей.
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Вашингтон під час перемовин у Досі запропонував нову версію плану, яка дозволила б швидку імплементацію мирної угоди. В адміністрації президента Джо Байдена вважають, що завершення війни "значно ближче, ніж раніше". Загалом раунд перемовин у Досі оцінюють як найбільш продуктивний за місяці.
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Проте між учасниками конфлікту залишаються протиріччя. Ізраїль та ХАМАС ще не дійшли згоди щодо того, хто та в якій кількості з палестинців мають бути звільнені з ізраїльських в'язниць, як буде вирішено питання прикордонного контролю між Газою та Єгиптом, та чи буде у палестинців можливість вільно пересуватися Смугою.
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Ізраїль і терористичне угруповання ХАМАС звинуватили один одного в зриві угоди про припинення вогню у Смузі Гази.