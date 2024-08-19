Bloomberg: Ізраїль та ХАМАС звинувачують один одного у затягуванні переговорів

Ізраїль і терористичне угруповання ХАМАС звинуватили один одного в зриві угоди про припинення вогню у Смузі Гази, пише Bloomberg.
Посередники кажуть, що сторони конфлікту наближалися до паузи у війні в анклаві, який триває понад 10 місяців. Але заперечення обох сторін у неділю “підвищили ймовірність ще одного дипломатичного провалу”.
Під час переговорів на дводенному саміті минулого тижня в Досі Ізраїль та США працювали над скороченням розбіжностей в угоді з єгипетськими та катарськими посадовцями, які виступали посередниками для ХАМАСу.
Переговори мають відновитися в Каїрі пізніше цього тижня, хоча офіційна дата не встановлена, і досі незрозуміло, чи ХАМАС надішле своїх представників.
Зазначимо, до Ізраїлю приїхав державний секретар США Ентоні Блінкен, де у розмовах з лідерами країни наполягатиме на укладенні угоди. Після того він вирушить у Єгипет.
Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вчора заявив, що поступок щодо важливих питань не буде. “Ми ведемо переговори, а не сценарій, за яким ми просто даємо і даємо”, ‒ сказав він.
“Є речі, щодо яких ми можемо бути гнучкими, і є речі, щодо яких ми не можемо бути гнучкими, на яких ми будемо наполягати. Ми дуже добре знаємо, як відрізнити їх”, ‒ додав він.
Він заявив, що ХАМАС, який має підтримку Ірану, “цілковито впертий”. За його словами, міжнародний тиск має бути спрямований на лідера угруповання Яхью Сінвара, який, як вважають, переховується в Газі.
Пізніше ХАМАС оприлюднив заяву, в якій докладно описав нові вимоги Ізраїлю, які, за словами бойовиків, перешкодять угоді. “Ми вважаємо Нетаньягу повністю відповідальним”, ‒ заявили вони.
- Вашингтон під час перемовин у Досі запропонував нову версію плану, яка дозволила б швидку імплементацію мирної угоди. В адміністрації президента Джо Байдена вважають, що завершення війни "значно ближче, ніж раніше". Загалом раунд перемовин у Досі оцінюють як найбільш продуктивний за місяці.
- Проте між учасниками конфлікту залишаються протиріччя. Ізраїль та ХАМАС ще не дійшли згоди щодо того, хто та в якій кількості з палестинців мають бути звільнені з ізраїльських в'язниць, як буде вирішено питання прикордонного контролю між Газою та Єгиптом, та чи буде у палестинців можливість вільно пересуватися Смугою.