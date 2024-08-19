Bloomberg: Ізраїль та ХАМАС звинувачують один одного у затягуванні переговорів

Перемовини поновлять пізніше цього тижня у Каїрі. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що поступок щодо важливих питань не буде: "Ми ведемо переговори, а не сценарій, за яким ми просто даємо і даємо".

Ізраїль і терористичне угруповання ХАМАС звинуватили один одного в зриві угоди про припинення вогню у Смузі Гази, пише Bloomberg.

Посередники кажуть, що сторони конфлікту наближалися до паузи у війні в анклаві, який триває понад 10 місяців. Але заперечення обох сторін у неділю “підвищили ймовірність ще одного дипломатичного провалу”.

Під час переговорів на дводенному саміті минулого тижня в Досі Ізраїль та США працювали над скороченням розбіжностей в угоді з єгипетськими та катарськими посадовцями, які виступали посередниками для ХАМАСу.

Переговори мають відновитися в Каїрі пізніше цього тижня, хоча офіційна дата не встановлена, і досі незрозуміло, чи ХАМАС надішле своїх представників.

Зазначимо, до Ізраїлю приїхав державний секретар США Ентоні Блінкен, де у розмовах з лідерами країни наполягатиме на укладенні угоди. Після того він вирушить у Єгипет.

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вчора заявив, що поступок щодо важливих питань не буде. “Ми ведемо переговори, а не сценарій, за яким ми просто даємо і даємо”, ‒ сказав він.

“Є речі, щодо яких ми можемо бути гнучкими, і є речі, щодо яких ми не можемо бути гнучкими, на яких ми будемо наполягати. Ми дуже добре знаємо, як відрізнити їх”, ‒ додав він.

Він заявив, що ХАМАС, який має підтримку Ірану, “цілковито впертий”. За його словами, міжнародний тиск має бути спрямований на лідера угруповання Яхью Сінвара, який, як вважають, переховується в Газі.

Пізніше ХАМАС оприлюднив заяву, в якій докладно описав нові вимоги Ізраїлю, які, за словами бойовиків, перешкодять угоді. “Ми вважаємо Нетаньягу повністю відповідальним”, ‒ заявили вони.