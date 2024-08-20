В Індії створять спеціальну комісію, яка має розробити правила для безпечних умов роботи лікарів

Верховний суд Індії схвалив створення спеціальної групи з дев’яти членів для розробки правил, що будуть регулювати безпечні умови роботи для лікарів, пише DW.

Цьому рішенню передували протести медиків у всій країні через зґвалтування та вбивство 31-річної лікаря-стажерки у державній лікарні міста Калькутта.

Судді вирішили, що цільова група має розробити способи зробити лікарні та медичні кампуси безпечнішими для лікарів.

Лікарі, які протестують з 9 серпня, відмовляються надавати допомогу некритичним пацієнтам. Суд зажадав, аби вони відновили повноцінну роботу якомога швидше.

Судді також наказали федеральним воєнізованим силам забезпечити безпеку в лікарні Калькутти, де стажерка зазнала смертельного нападу.

У вчиненні злочинів підозрюють поліцейського-волонтера, якого затримали.