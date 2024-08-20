Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Economist: план наступу на Курську область в Сирського виник у липні. Він тримав його в секреті
Economist: план наступу на Курську область в Сирського виник у липні. Він тримав його в секреті
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
ГоловнаСвіт

Ізраїльські військові забрали зі Смуги Гази тіла ще шістьох заручників

Коли і як вони загинули невідомо.

Ізраїльські військові забрали зі Смуги Гази тіла ще шістьох заручників
Фото: timesofisrael.com

Ізраїльські військові заявили сьогодні, що забрали тіла шістьох заручників, захоплених під час атаки ХАМАСу 7 жовтня, пише Associated Press.

ЦАХАЛ повідомив, що їхні сили знайшли тіла під час нічної операції на півдні Смуги Гази. 

“Сили ідентифікували заручників як Ягева Бухштаба, Олександра Данцига, Авраама Мундера, Йорама Мецгера, Надава Попплвелла та Хаїма Перрі”, ‒ йдеться у повідомленні.

Коли і як вони загинули військові не деталізують.

П’ятьом із заручників було понад 50 років під час захоплення, а троє мали членів сім’ї, яких звільнили під час тижневого припинення вогню в листопаді.

Вважається, що ХАМАС все ще утримує близько 110 заручників, захоплених під час нападу 7 жовтня. Ізраїльська влада каже, що близько третини з них мертві.

  • Зараз Сполучені Штати, Єгипет і Катар намагаються стати посередниками в укладенні угоди про припинення вогню між Ізраїлем та терористичним угрупованням, яка передбачає звільнення десятків заручників, утримуваних бойовиками.
  • Вчора державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про згоду Ізраїлю на угоду з ХАМАСом про звільнення заручників.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies