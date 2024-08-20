Ізраїльські військові забрали зі Смуги Гази тіла ще шістьох заручників

Коли і як вони загинули невідомо.

Ізраїльські військові заявили сьогодні, що забрали тіла шістьох заручників, захоплених під час атаки ХАМАСу 7 жовтня, пише Associated Press.

ЦАХАЛ повідомив, що їхні сили знайшли тіла під час нічної операції на півдні Смуги Гази.

“Сили ідентифікували заручників як Ягева Бухштаба, Олександра Данцига, Авраама Мундера, Йорама Мецгера, Надава Попплвелла та Хаїма Перрі”, ‒ йдеться у повідомленні.

Коли і як вони загинули військові не деталізують.

П’ятьом із заручників було понад 50 років під час захоплення, а троє мали членів сім’ї, яких звільнили під час тижневого припинення вогню в листопаді.

Вважається, що ХАМАС все ще утримує близько 110 заручників, захоплених під час нападу 7 жовтня. Ізраїльська влада каже, що близько третини з них мертві.