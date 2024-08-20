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Wall Street Journal: Польща повідомила Німеччині про виїзд підозрюваного у підриві "Північних потоків". Вона не обшукала його

Берлін сприйняв це як образу, але утримався від ескалації. 

Wall Street Journal: Польща повідомила Німеччині про виїзд підозрюваного у підриві "Північних потоків". Вона не обшукала його
Фото: ceskatelevize.cz

За даними Wall Street Journal, польські прокурори минулого тижня надіслали німецьким колегам офіційне повідомлення про те, що підозрюваний в підриві газопроводів "Північний потік" виїхав з країни. 

У листі також було запитання про те, чи німецькі слідчі все ще зацікавлені в тому, щоб польські правоохоронці обшукали будинок підозрюваного біля Варшави. За словами джерела журналістів, німецька влада розцінила це як додаткову образу, оскільки Польща не виконала ордер на арешт. 

Польські прокурори публічно заявили, що вони не заарештували підозрюваного, тому що їхні німецькі колеги зробили помилку, коли вимагали його затримання – не внесли адресу підозрюваного в європейський реєстр. Влада Німеччини це заперечила. Тоді польська влада заявила, що Служба внутрішньої безпеки країни (ABW) повинна розглянути це питання, перш ніж можна буде здійснити арешт.

Цього місяця німецькі медіа повідомили, що в підриві газопроводів, який відбувся в вересні 2022, німецькі правоохоронці підозрюють громадян України, зокрема чоловіка на ім'я Володимир, який проживає в Польщі. Невдовзі після цього Wall Street Journal опублікувала розлогий матеріал про підготовку та реалізацію підриву, в якому стверджувала, що ідея диверсії виникла навесні 2022-го, під час застілля військового командування та українських бізнесменів. Президент нібито дозволив провести спецоперацію, але після втручання США розпорядився відмовитися. Тодішній головком Валерій Залужний нібито сказав, що операцію зупинити неможливо, оскільки з людьми, які мали підірвати трубопроводи, вже не було зв'язку. 

Після публікацій польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що всі прихильники "Північних потоків" повинні "вибачитися й замовкнути". Варто зазначити, що раніше декілька разів лунали закиди на польську адресу стосовно гальмування розслідування диверсії та відмови надати відео з камер спостереження. 

Джерела газети повідомили, що німецькі посадовці були здивовані заявою польського голови уряду, та вирішили не реагувати, аби уникнути ескалації в часи, коли Україна потребує підтримки. 

"Путін – наш спільний ворог, і нам усім було б добре пам'ятати про це", – сказав німецький міністр. 

Росія ж у понеділок подала скаргу на Німеччину через відсутність прогресу в розслідуванні "Північного потоку" та попросила термінових переговорів щодо "виконання Німеччиною своїх міжнародних зобов'язань у боротьбі з тероризмом".

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