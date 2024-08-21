У Єврокомісії підтвердили запуск "схеми в'їзду/виїзду" на кордоні у листопаді

Комісар Євросоюзу з внутрішніх справ Ільва Йоханссон підтвердила, що 10 листопада відбудеться запуск нової автоматизованої системи перевірок на кордоні Шенгенської зони, яку називають EES – Entry/Exit Scheme, тобто "схема в'їзду/виїзду".

Як пише Euronews, запуск мав відбутися ще у 2022 році, проте через проблеми з програмним забезпеченням та затримки зі встановленням потрібного обладнання його постійно переносили. Нині дата 10 листопада підтверджена як остаточна.

EES буде обов'язковою для усіх негромадян ЄС, які перетинатимуть кордон Шенгенської зони, не потребуючи для цього візи – українці потрапляють до цієї категорії. На спеціальному пристрої потрібно буде відсканувати свій біометричний паспорт, після чого інформацію про дату та місце в'їзду чи виїзду буде внесено до єдиного реєстру.

Система дозволить посилити заходи безпеки – злочинці, терористи та російські шпигуни більше не зможуть користуватися підробними паспортами для потрапляння на територію ЄС. Також за її допомогою будуть визначати порушників правила щодо перебування у Шенгенській зоні не більше 90 днів упродовж піврічного періоду.

Запровадження системи авторизації ETIAS, яка вимагатиме плати у розмірі семи євро за в'їзд до Шенгенської зони для мандрівників без обов'язкової візи, як і раніше, має відбутися у 2025.