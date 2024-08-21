Камала Гарріс за місяць кампанії зібрала пів мільярда доларів пожертв

За один місяць з моменту виходу Джо Байдена з президентських перегонів та початку кампанії Камали Гарріс чинній віцепрезидентці США вдалося переконати заможних спонсорів та простих американців пожертвувати її штабу суму у пів мільярда доларів.

Як повідомляє Reuters, це абсолютний рекорд для американської політики, який демонструє ентузіазм, що панує серед прихильників Демократичної партії після заміни кандидата.

Завдяки шаленим темпам фінансування кампанії Гарріс спільна сума коштів, зібрана демократами під час виборчих заходів у 2024 році, сягнула 1 мільярда доларів. Жодному іншому кандидату за історію США не вдавалося подолати цю позначку ще до початку осені.

Юристи Дональда Трампа намагалися оскаржити право Гарріс використовувати гроші, зібрані Байденом, проте ця справа не має перспектив у суді.

Сам же Трамп за липень отримав від прихильників 138 мільйонів доларів - вдвічі менше, ніж його політична опонентка.