Пакистан провів навчальний запуск балістичної ракети Shaheen-II

Shaheen-II здатна нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.

Ракета Shaheen II під час святкування Дня Пакистану в Ісламабаді, Пакистан, 23 березня 2016 р.

20 серпня Пакистан провів успішний навчальний запуск балістичної ракети класу "земля-земля" Shaheen-II.

Про це повідомляє Anadolu із посиланням на армію Пакистану.

“Навчальний запуск був спрямований на навчання військ, перевірку різних технічних параметрів і оцінку продуктивності різних підсистем, включених для підвищення точності та підвищення живучості”, — йдеться в заяві пакистанської армії.

Зазначається, що Shaheen-II здатна нести як звичайні, так і ядерні боєголовки на відстань до 1500 кілометрів (932 милі).

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Індія наразі володіє від 80 до 100 ядерних боєголовок, а Пакистан — від 90 до 110.