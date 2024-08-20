Британський уряд прислав на місце інциденту чотирьох інспекторів для проведення “попередньої оцінки”.

Італійські водолази знайшли тіло кухаря яхти, яка потрапила в аварію біля Сицилії зранку у понеділок. Триває пошук шести осіб, зниклих безвісти.

Про це пише The Guardian з посиланням на агентство AFP.

На борту яхти Bayesian під британським прапором перебували 22 людини, включно з 10 членами екіпажу.

Шестеро осіб, зокрема британський технічний магнат Майк Лінч, досі вважаються зниклими безвісти. Дружина Лінча Анджела Бакарес була серед 15 врятованих людей, але бізнесмен і його 18-річна донька Ханна зникли безвісти, повідомив керівник Управління цивільного захисту Сицилії.

Голова банку Morgan Stanley International Джонатан Блумер і юрист Clifford Chance Кріс Морвілло також зникли.

Перші пошуки на місці аварії на глибині близько 50 метрів були безуспішними.

Управління британського уряду з розслідування морських аварій відправило на місце інциденту чотирьох інспекторів для проведення “попередньої оцінки”, повідомляє Reuters. За словами одного з експертів, спочатку перевірять, чи встиг екіпаж яхти закрити люки для доступу на судно до початку шторму.

Фото: EPA/UPG